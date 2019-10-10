Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США

"Я не рад, что это вышло (разговор с Трампом – ред.) наружу. Потому я считаю, что это немного подрывает любые дипломатические отношения в целом. Считаю, что это неправильно, так как это тот период, когда возможность тактики уменьшилась до нуля", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.