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РИА Новости

Комитет ГД работает над поправками в бюджет по индексации зарплат военным

13:22 10.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне лишь прорабатывает корректировку бюджета на 2020 год в связи с поправками об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам ко второму чтению, четких параметров еще нет, пояснил РИА Новости зампред комитета Юрий Швыткин.
Ранее комитет по обороне опубликовал своё заключение на проект бюджета.
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В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
"Поправки будут ко второму чтению, но их точных параметров, в котором они будут внесены, пока нет. Вопрос прорабатывается. Сейчас заложена в бюджете индексация с 1 октября 2020 года действующим военнослужащим, военным пенсионерам и гражданскому персоналу только на 3%", - сказал Швыткин РИА Новости.
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