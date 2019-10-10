Комитет ГД работает над поправками в бюджет по индексации зарплат военным

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне лишь прорабатывает корректировку бюджета на 2020 год в связи с поправками об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам ко второму чтению, четких параметров еще нет, пояснил РИА Новости зампред комитета Юрий Швыткин.

В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

"Поправки будут ко второму чтению, но их точных параметров, в котором они будут внесены, пока нет. Вопрос прорабатывается. Сейчас заложена в бюджете индексация с 1 октября 2020 года действующим военнослужащим, военным пенсионерам и гражданскому персоналу только на 3%", - сказал Швыткин РИА Новости.