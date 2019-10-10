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РИА Новости

Путин назначил главу управления президента по вопросам госслужбы и кадров

13:22 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Травников возглавлял управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
"Назначить Локаткину Татьяну Александровну начальником управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан", - говорится в другом указе президента.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
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