Путин назначил главу управления президента по вопросам госслужбы и кадров

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова начальником управления президента по вопросам госслужбы и кадров, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Ранее Травников возглавлял управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
"Назначить Локаткину Татьяну Александровну начальником управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан", - говорится в другом указе президента.
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