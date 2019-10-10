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РИА Новости
Новости Подмосковья

Стоимость предпринимательских патентов в Подмосковье вырастет с 1 января

13:19 10.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Стоимость предпринимательского патента в рамках специальной системы налогообложения в Московской области будет проиндексирована с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.
В Подмосковье действует патентная система налогообложения для 75 видов предпринимательской деятельности. Для каждого вида деятельности установлены значения потенциально возможного годового дохода. Изменения для индивидуальных предпринимателей последний раз устанавливались на 2017 год.

"Законопроект предполагает индексацию потенциально возможного годового дохода на 6,5% по всем видам деятельности и индексацию на 11% по видам деятельности с особо низким уровнем показателя для индивидуальных предпринимателей, не использующих труд наемных работников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Елену Мухтиярову.

По ее словам средняя стоимость патента в Московской области является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа.
"В 2018 году в Подмосковье было выдано 82,269 тысячи патентов, поступления в бюджет составили 1,3 миллиардов рублей. При индексации действующих значений годового дохода дополнительные поступления в 2020 году оцениваются порядка 179 миллионов рублей", - указывается в сообщении.
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