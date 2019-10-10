Стоимость предпринимательских патентов в Подмосковье вырастет с 1 января

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Стоимость предпринимательского патента в рамках специальной системы налогообложения в Московской области будет проиндексирована с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

В Подмосковье действует патентная система налогообложения для 75 видов предпринимательской деятельности. Для каждого вида деятельности установлены значения потенциально возможного годового дохода. Изменения для индивидуальных предпринимателей последний раз устанавливались на 2017 год.

"Законопроект предполагает индексацию потенциально возможного годового дохода на 6,5% по всем видам деятельности и индексацию на 11% по видам деятельности с особо низким уровнем показателя для индивидуальных предпринимателей, не использующих труд наемных работников", - цитирует пресс-служба главу ведомства Елену Мухтиярову.

По ее словам средняя стоимость патента в Московской области является одной из самых низких среди регионов Центрального федерального округа.