Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:19Z
https://ria.ru/20191010/1559622706.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155957/95/1559579546_0:0:2471:1390_1036x0_80_0_0_faa041d7b739d9c51e96fc20239e310b.jpg
РИА Новости

Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным

13:19 10.10.2019
712
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Вопрос российского статуса Крыма закрыт, поднимать эту тему в "нормандском формате" - это создание видимости мыслительных процессов, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Вопрос Крыма закрыт. Подымать вопросы, по которым нет вопросов, это создание видимости мыслительных процессов. Пора выходить из этого состояния руководству Украины и начинать направлять всю свою энергию на улучшение жизни украинского народа и восстановление братских отношений с Россией", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Вчера, 13:03РИА Новости
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
4700002
Обсудить 1
Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский оценил возможность отказа от "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский не видит необходимости в приезде Штайнмайера на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины
Зеленский заявил, что ему все равно, что будет с делом компании Burisma
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами
Дональд Трамп во время телефонного разговора
Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
В МИД отвергли обвинения в затягивании подготовки к "нормандскому саммиту"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуме назвали условие для возобновления "нормандского формата"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В Сирии за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
Лента новостейМолния