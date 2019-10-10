Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным

"Вопрос Крыма закрыт. Подымать вопросы, по которым нет вопросов, это создание видимости мыслительных процессов. Пора выходить из этого состояния руководству Украины и начинать направлять всю свою энергию на улучшение жизни украинского народа и восстановление братских отношений с Россией", - сказала РИА Новости Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".