Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Вопрос российского статуса Крыма закрыт, поднимать эту тему в "нормандском формате" - это создание видимости мыслительных процессов, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Вопрос Крыма закрыт. Подымать вопросы, по которым нет вопросов, это создание видимости мыслительных процессов. Пора выходить из этого состояния руководству Украины и начинать направлять всю свою энергию на улучшение жизни украинского народа и восстановление братских отношений с Россией", - сказала РИА Новости Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".