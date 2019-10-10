Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:18Z
https://ria.ru/20191010/1559622673.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области пенсионерка и ее внучка погибли, отравившись газом

13:18 10.10.2019
200
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины и ее пятилетней внучки в Тамбовской области, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Днем 9 октября 2019 года в селе Алексеевка Жердевского района в собственном доме обнаружены тела 69-летней пенсионерки и ее 5-летней внучки без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По данному факту следствием возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"По предварительным данным, причиной смерти потерпевших стало отравление угарным газом. При осмотре места происшествия с участием специалистов газоснабжающей организации установлено, что задвижка дымохода отопительной печи, оснащенной газогорелочным устройством, была полностью закрыта", - сообщает следствие, которое устанавливает все обстоятельства трагедии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 сентября, 15:41РИА Новости
В Челябинской области завели дело после после отравления газом трех человек
020400
Обсудить 0
Следственный комитет РФТамбовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
У задержанного в Крыму экстремиста нашли СВУ
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кировской области завели дело на женщину, истязавшую дочерей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Следователи выехали с проверкой на башкирский завод, где разлились стоки
Лента
новостей
Сотрудники Следственного комитета РФ в Саратове
Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным
Автомобили полиции
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Младенец в роддоме
Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами
Елена Байбарина
В Минздраве рассказали о жалобах на отсутствие лекарств в центре Блохина
Скорая помощь
В Химках нашли тела двух стюардов российской авиакомпании, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В Сирии за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
Лента новостейМолния