В Тамбовской области пенсионерка и ее внучка погибли, отравившись газом

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины и ее пятилетней внучки в Тамбовской области, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Днем 9 октября 2019 года в селе Алексеевка Жердевского района в собственном доме обнаружены тела 69-летней пенсионерки и ее 5-летней внучки без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.