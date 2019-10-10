В Тамбовской области пенсионерка и ее внучка погибли, отравившись газом

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. СК выясняет обстоятельства гибели пожилой женщины и ее пятилетней внучки в Тамбовской области, отравившихся, по предварительным данным, угарным газом, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Днем 9 октября 2019 года в селе Алексеевка Жердевского района в собственном доме обнаружены тела 69-летней пенсионерки и ее 5-летней внучки без видимых признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
По данному факту следствием возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"По предварительным данным, причиной смерти потерпевших стало отравление угарным газом. При осмотре места происшествия с участием специалистов газоснабжающей организации установлено, что задвижка дымохода отопительной печи, оснащенной газогорелочным устройством, была полностью закрыта", - сообщает следствие, которое устанавливает все обстоятельства трагедии.