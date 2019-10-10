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РИА Новости

Медведев призвал продвигать в Госдуму проект о защите инвестиций

13:17 10.10.2019 (обновлено: 13:34 10.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Общие подходы к законопроекту о защите и поощрении капитальных вложений в России подготовлены, необходимо передвигать дискуссию на площадку Госдумы, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Открывая совещание правительства в четверг, он напомнил, что на совещании со своими заместителями во вторник принял решение рассмотреть законопроект о защите и поощрении капитальных вложений на ближайшем заседании кабмина.
"Сегодня общие подходы или некие общие принципы к тому, что можно было бы уже выносить для рассмотрения здесь, и потом в Госдуме, подготовлены, поскольку пора уже передвигать законопроект на эту площадку", - сказал Медведев.
Он также отметил, что с докладом по данному вопросу выступит первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевАнтон СилуановГосдума РФРоссияЭкономика
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