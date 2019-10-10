Медведев призвал продвигать в Госдуму проект о защите инвестиций

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Общие подходы к законопроекту о защите и поощрении капитальных вложений в России подготовлены, необходимо передвигать дискуссию на площадку Госдумы, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Открывая совещание правительства в четверг, он напомнил, что на совещании со своими заместителями во вторник принял решение рассмотреть законопроект о защите и поощрении капитальных вложений на ближайшем заседании кабмина.
"Сегодня общие подходы или некие общие принципы к тому, что можно было бы уже выносить для рассмотрения здесь, и потом в Госдуме, подготовлены, поскольку пора уже передвигать законопроект на эту площадку", - сказал Медведев.
Он также отметил, что с докладом по данному вопросу выступит первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.