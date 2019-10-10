Девушки с рейса, задержанного из-за ЧП с Ан-12, устроили танцы в аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Участницы фитнес-проекта Prime Time из Благовещенска, которые застряли в Екатеринбурге из-за задержки рейса в Москву в связи с аварийной посадкой военного самолета Ан-12, устроили танцы в аэропорту, сообщила в Instagram одна из участниц проекта.

"Восемь часов полета, три часа пересадка – это не сравнится с тем, что нас ожидает. На данный момент мы в Екатеринбурге. Наш самолет задержали на полтора часа. Но мы не расстраиваемся, ждем и скоро будем в Москве", - сказала на видео участница проекта.