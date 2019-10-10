Медведев призвал отменить комиссии за "банковский роуминг" в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки, согласно которым размер комиссии при внутрибанковском переводе средств со счета на счет между физлицами, не должен зависеть от открытия банковских счетов в разных отделениях банка.

"Еще один вопрос касается практически каждого человека в нашей стране. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга", - заявил Медведев на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой финансовой нагрузки не влекут.

"В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер.