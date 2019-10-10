Силовики во второй раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЗОЛОТОЕ, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики во второй раз сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. В четверг ополченцы предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого.

"Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 "Золотое". К сожалению, приходится констатировать факт, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнёт выполнять минские договорённости, к сожалению, тоже не сработала", - сказал Филипоненко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.