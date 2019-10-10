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РИА Новости

Силовики во второй раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР

13:14 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЗОЛОТОЕ, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики во второй раз сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. В четверг ополченцы предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого.
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"Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 "Золотое". К сожалению, приходится констатировать факт, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнёт выполнять минские договорённости, к сожалению, тоже не сработала", - сказал Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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