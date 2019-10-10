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РИА Новости

Названа цена страхования пуска ракеты "Ангара"

13:11 10.10.2019 (обновлено: 13:12 10.10.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Ангара"
Пуск ракеты Ангара
© Министерство обороны РФ
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Пуск ракеты "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стоимость страхования пуска при использовании новой российской ракеты-носителя "Ангара" более чем в два раза выше, чем при использовании ракеты "Протон", и в 6-7 раз выше, чем у европейской ракеты "Ариан", рассказал генеральный директор компании "Космическая связь" Юрий Прохоров.
Ракета "Ангара" в легкой и тяжелой модификациях слетала дважды в 2014 году. С тех пор пусков не проводилось.
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"Сейчас страховщики просят за страхование запуска на "Ангаре" 35‑40 процентов от стоимости спутника – против 16 процентов при использовании "Протона" или 5‑6 процентов при выводе космического аппарата на ракете Ariane. А стоимость страховки превращается в тариф для конечного пользователя", - приводятся слова Прохорова в материалах, размещенных на сайте "Космическая связь".

На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов. Стоимость запуска на "Ангаре" официально не звучала. В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США. К этой сумме должна быть добавлена сумма страховки. Ранее сообщалось, что, например, изготовление двух спутников связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" обошлось российскому национальному оператору "Космическая связь" в 72 миллиона евро, т.е. примерно по 36 млн на каждый аппарат. "Ангара" с Плесецка может вывести только по одному спутнику за раз. Соответственно каждый пуск будет стоить 100 млн долларов и еще 12,6-14,4 млн евро за страхование.
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Ранее предполагалось запустить эти спутники на "Протоне", который с Байконура может вывести сразу оба спутника. Соответственно, к цене в 65 млн долларов за пуск требуется добавить 11,52 млн евро страховки.
В то же время пуск на "Ариане" стоит 240 млн долларов. На ней возможно запустить сразу два спутника типа "Экспресс-АМУ". То есть общая страховка выйдет в 3,6-4,32 млн евро.
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Юрий ПрохоровАнгара (ракета)РИА Наука
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