Европа недооценивает Африку с экономической стороны, считает эксперт

"Африка - это континент с огромными интересами с экономической точки зрения. И, следовательно, мы не можем не считаться с Африкой. Мы не должны думать, что Африка нам только докучает или дает нам только мигрантов, которые приходят в поисках рая, которого на самом деле нет ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции", - сказал он на пресс-конференции МИА "Россия сегодня", посвященной XII Евразийскому экономическому форуму в Вероне.