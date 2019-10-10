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РИА Новости

Европа недооценивает Африку с экономической стороны, считает эксперт

13:11 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент ассоциации "Познаём Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико во время дискуссии "Новые технологии в финансовом секторе АТР. 7 сентября 2017
Президент ассоциации Познаём Евразию, председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико во время дискуссии Новые технологии в финансовом секторе АТР. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Европейская политика должна быть более внимательной к африканским странам с экономической точки зрения, ей следовало бы заниматься развитием внутри этих стран, а не просто выдавать пособия мигрантам, которые бегут от войны или бедности, считает глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
"Африка - это континент с огромными интересами с экономической точки зрения. И, следовательно, мы не можем не считаться с Африкой. Мы не должны думать, что Африка нам только докучает или дает нам только мигрантов, которые приходят в поисках рая, которого на самом деле нет ни в Италии, ни в Германии, ни во Франции", - сказал он на пресс-конференции МИА "Россия сегодня", посвященной XII Евразийскому экономическому форуму в Вероне.
"Мы считаем, что европейская политика должна больше заниматься поддержкой развития внутри этих стран, нежели просто подавать милостыню тем мигрантам, которые бегут от войны или от бедноты. Значение Африки с экономической точки зрения впервые серьезно оценил Китай, я вижу, что Россия тоже в последнее время хорошо себя рекомендует в этом... Европейская политика должна быть более внимательной", - добавил Фаллико.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
3 июля, 10:09РИА Новости
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По словам главы ассоциации "Познаем Евразию", в текущем году в XII Евразийском экономическом форуме в Вероне ожидается участие более 40 стран, в том числе - из Нигерии.
XII Евразийский форум пройдет в Вероне 24-25 октября. Основная тема мероприятия – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана". Организаторы форума – Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум.
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Антонио ФалликоАфрикаЕвропаЭкономика
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