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РИА Новости

Минздрав опросил сотрудников онкоцентра Блохина

13:10 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Только 5 из 52 опрошенных сотрудников из отделения НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве высказывали недовольство руководством, к таким выводам пришла комиссия Минздрава, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагалось, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
"Мы встретились с 52 медицинскими работниками из этого учреждения… Из них 5 человек - именно те, которые подписывали письмо президенту и обращались в средства массовой информации с жалобами - сказали, что атмосфера страха, больше говорили о своем человеческом недопонимании в работе с (Светланой) Варфоломеевой (руководитель НИИ детской онкологии и гематологии центра). Никаких примеров приведено не было", - рассказала Байбарина на пресс-конференции.
"Остальные сотрудники сказали, что они не ощущают атмосферы страха, давления или принуждения", - уточнила она.
Ранее Байбарина рассказала, что комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения Варфоломеевой.
Елена Байбарина
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