Минздрав опросил сотрудников онкоцентра Блохина

"Мы встретились с 52 медицинскими работниками из этого учреждения… Из них 5 человек - именно те, которые подписывали письмо президенту и обращались в средства массовой информации с жалобами - сказали, что атмосфера страха, больше говорили о своем человеческом недопонимании в работе с (Светланой) Варфоломеевой (руководитель НИИ детской онкологии и гематологии центра). Никаких примеров приведено не было", - рассказала Байбарина на пресс-конференции.