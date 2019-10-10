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РИА Новости

Минздрав уточнит вопрос о нецелевом использовании гостиницы центра Блохина

13:10 10.10.2019 (обновлено: 16:22 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минздрав уточнит вопрос использования в коммерческих целях гостиницы московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, предназначенной для родственников пациентов из других городов, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Мы уточним этот вопрос и дополнительно информацию можем дать",- сказала Байбарина на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли гостиницу, предназначенную для родственников больных, сделали коммерческой.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагалось, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
Ранее Байбарина рассказала, что комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии центра Блохина Светланы Варфоломеевой.
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член-корреспондент РАН Иван Стилиди
Вчера, 11:20Радио Sputnik
Глава онкоцентра имени Блохина заявил о возможном сокращении штата
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НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНЕлена БайбаринаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
))) После того как начали увольняться врачи и медсёстры, после того как перестали молчать мамочки больных детей, после того как поднялась шумиха в соц. сетях...- "Они" нашли нарушения...))) Капец Страна! Что происходит? )))
10 октября, 13:48
Юрий Иванов
6140204
Не кому следить за порядком в стране! Один треп кругом!
10 октября, 13:46
Александр Гусев
4910101
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