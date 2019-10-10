Минздрав уточнит вопрос о нецелевом использовании гостиницы центра Блохина

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минздрав уточнит вопрос использования в коммерческих целях гостиницы московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, предназначенной для родственников пациентов из других городов, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Мы уточним этот вопрос и дополнительно информацию можем дать",- сказала Байбарина на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли гостиницу, предназначенную для родственников больных, сделали коммерческой.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагалось, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
Ранее Байбарина рассказала, что комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии центра Блохина Светланы Варфоломеевой.