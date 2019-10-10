Минздрав уточнит вопрос о нецелевом использовании гостиницы центра Блохина

"Мы уточним этот вопрос и дополнительно информацию можем дать",- сказала Байбарина на пресс-конференции, отвечая на вопрос, действительно ли гостиницу, предназначенную для родственников больных, сделали коммерческой.

На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагалось, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.