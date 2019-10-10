В Минздраве рассказали о жалобах на отсутствие лекарств в центре Блохина

"Подходили родители и говорили, что их просили закупать лекарства. У меня есть заявление от одного из заведующих отделением (о фактах отсутствия лекарств и просьбах к родителям – ред)., но этой практики сейчас нет",- сказала Байбарина на пресс-конференции.