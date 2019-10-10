В Минздраве рассказали о жалобах на отсутствие лекарств в центре Блохина

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Родители пациентов московского НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина жаловались комиссии Минздрава на то, что им приходилось закупать лекарства самостоятельно, но сейчас такой практики нет, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Подходили родители и говорили, что их просили закупать лекарства. У меня есть заявление от одного из заведующих отделением (о фактах отсутствия лекарств и просьбах к родителям – ред)., но этой практики сейчас нет",- сказала Байбарина на пресс-конференции.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагалось, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.