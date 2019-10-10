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РИА Новости

Эксперт оценил предложение ввести штрафы для родителей курящих детей

13:05 10.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПепельница
Пепельница
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пепельница. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Инициатива о введении административной ответственности для родителей курящих детей будет неэффективной, если не решать проблемы с досугом подростков и молодежной политикой в стране, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат Дмитрий Краснов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток. Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.
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"Инициатива не является чем-то новым в судебной и следственной практике нашей страны. В середине XIX века в России и за рубежом существовала такая политика привлечения родителей к ответственности за нарушения детей. В США, например, если ребенок не посещал школу, родителей ждал большой штраф и даже тюремное заключение", - рассказал Краснов.
В качестве примера он также привел СССР, в котором вводилась в 30-е и 60-е годы практика привлечения родителей к административной ответственности за хулиганство детей.
"Однако эта инициатива – эта палка о двух концах. Потому что только усилением ответственности и тем, что родители начнут лупить детей за курение, проблему не решить. Это будет еще один рычаг воздействия государства на родителей и детей", - заявил собеседник агентства.
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Решить проблему что с курением, что с употреблением алкоголя можно только в комплексе, подчеркнул эксперт. "Нужно вытащить детей с улицы, дать им альтернативу. Это и спорт, и наука, культурно-массовые мероприятия. Нужна идеология в рамках молодежной политики. А ее не просматривается. Нужно ориентировать детей на здоровый образ жизни, а вот эта инициатива может стать одним из кирпичиков", - заключил Краснов.
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