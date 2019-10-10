Посольство не знает, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Линце

ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Посольство России в Австрии не располагает данными о россиянах среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца, говорится в заявлении дипведомства.
"Сегодня утром на мусороперерабатывающем предприятии недалеко от аэропорта Линца произошел взрыв… В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Посольство не располагает данными о россиянах среди пострадавших", - говорится в заявлении, распространенном в Twitter посольства.
Ранее представитель полиции федеральной земли Верхняя Австрия Саша Баумгартнер сообщил РИА Новости, что в четверг около 8.00 (9.00 мск) в производственном помещении предприятия по утилизации мусора в Линце произошел взрыв, девять человек пострадали, трое из них получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. По словам Баумгартнера, указаний на теракт нет.
‼️Сегодня утром на мусороперерабатывающем предприятии недалеко от аэропорта Линца произошел взрыв, при котором пострадало 5 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Посольство не располагает данными о россиянах среди пострадавших. pic.twitter.com/acr8EFBWAp— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) October 10, 2019