Посольство не знает, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Линце

"Сегодня утром на мусороперерабатывающем предприятии недалеко от аэропорта Линца произошел взрыв… В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Посольство не располагает данными о россиянах среди пострадавших", - говорится в заявлении, распространенном в Twitter посольства.