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РИА Новости

Посольство не знает, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Линце

13:04 10.10.2019 (обновлено: 13:30 10.10.2019)
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© Фото : Christian Zeintl on TwitterДым на месте взрыва в австрийском Линце
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
© Фото : Christian Zeintl on Twitter
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Посольство России в Австрии не располагает данными о россиянах среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца, говорится в заявлении дипведомства.
"Сегодня утром на мусороперерабатывающем предприятии недалеко от аэропорта Линца произошел взрыв… В настоящий момент в здании больше никто не находится. На месте работают спасательные службы, пожарные и полиция. Посольство не располагает данными о россиянах среди пострадавших", - говорится в заявлении, распространенном в Twitter посольства.
Ранее представитель полиции федеральной земли Верхняя Австрия Саша Баумгартнер сообщил РИА Новости, что в четверг около 8.00 (9.00 мск) в производственном помещении предприятия по утилизации мусора в Линце произошел взрыв, девять человек пострадали, трое из них получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в больницу. По словам Баумгартнера, указаний на теракт нет.
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