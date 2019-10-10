Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года

СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.
"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить о том, конкретно насколько будет снижена ставка... я бы воздержалась", - ответила Набиуллина на вопрос, считает ли ЦБ для себя основным вариантом еще два снижения ставки до конца текущего года.
Регулятор в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Тогда ЦБ в пресс-релизе указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание запланировано на 25 октября.
До этого Банк России снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.
6 сентября, 18:49Сказано в эфиреОщутят ли потребители эффект от снижения ключевой ставки? Мнение экспертаЖдать ли россиянам дешевых кредитов после нового снижения Центробанком ключевой ставки, в интервью рассказал радио Sputnik старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.