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РИА Новости

Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года

13:04 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Банк России рассматривает разные варианты в отношении снижения ключевой ставки в период до конца текущего года, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.
"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить о том, конкретно насколько будет снижена ставка... я бы воздержалась", - ответила Набиуллина на вопрос, считает ли ЦБ для себя основным вариантом еще два снижения ставки до конца текущего года.
Регулятор в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Тогда ЦБ в пресс-релизе указал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Следующее заседание запланировано на 25 октября.
До этого Банк России снижал ставку в июне и в июле, каждый раз также на 0,25 процентного пункта.
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6 сентября, 18:49Сказано в эфире
Ощутят ли потребители эффект от снижения ключевой ставки? Мнение экспертаЖдать ли россиянам дешевых кредитов после нового снижения Центробанком ключевой ставки, в интервью рассказал радио Sputnik старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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