Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки до конца года

"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить о том, конкретно насколько будет снижена ставка... я бы воздержалась", - ответила Набиуллина на вопрос, считает ли ЦБ для себя основным вариантом еще два снижения ставки до конца текущего года.