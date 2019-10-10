Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита

АШХАБАД , 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что есть ощущение, что Киев требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате.

"А если поделиться и другими моими подозрениями, есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции ", - сказал он журналистам.

Министр добавил: "Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить".