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РИА Новости

Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита

13:03 10.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АШХАБАД , 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что есть ощущение, что Киев требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате.
"А если поделиться и другими моими подозрениями, есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции ", - сказал он журналистам.
Леонид Кучма, Александр Захарченко, Хайди Тальявини, Михаил Зурабов и Игорь Плотницкий во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине в Минске
5 сентября, 01:30РИА Новости
Минский протокол (2014)
Министр добавил: "Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить".
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