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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главный раввин Москвы прокомментировал нападение у синагоги в Германии

13:03 10.10.2019
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в связи с нападением около синагоги в немецком Галле выразил соболезнования родным погибших и призвал европейских политиков мобилизовать все силы для борьбы с угрозой терроризма, сообщила пресс-служба раввина.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., задержан.
"Ужасное и циничное нападение возле синагоги в Галле произошло в самый святой день еврейского календаря Йом-Кипур, когда синагоги полны людей. Мы видим, что даже одна из самых безопасных европейских стран открыта для экстремистов и террористов, которым чужды общечеловеческие ценности и для которых не существует ценности человеческой жизни", - заявил Гольдшмидт.
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Он призвал европейских политиков "мобилизовать все силы для борьбы с угрозой терроризма, которая распространяется на весь европейский континент, независимо от национальности и вероисповедания, и с растущим в Европе антисемитизмом".
"Европейский союз должен бороться с экстремизмом и его предпосылками на всех фронтах - на улицах, на границах, в СМИ и социальных сетях, - чтобы защитить своих граждан. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким и родным погибших. Мы скорбим вместе с вами, наши сердца и молитвы сейчас с вами", - отмечается в заявлении.
В свою очередь в пресс-службе Совета раввинов Европы заявили, что произошедшее в Германии - это "первый за долгое время случай, когда евреи стали жертвами правых экстремистов в Европе, в то время как крайне правые политические деятели завоевывают популярность и признание".
"Это должно стать тревожным звонком для всех тех, кто поддерживает крайне правых в Германии и во всей Европе", - отмечается в заявлении.
В Совете выразили надежду, что синагоги и еврейские центры будут должным образом защищены.
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