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РИА Новости

СМИ: в Бангладеш мужчина обрил голову жены из-за найденного в еде волоса

13:03 10.10.2019 (обновлено: 15:12 10.10.2019)
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© Flickr / scottfeldsteinБезопасная бритва
Безопасная бритва
© Flickr / scottfeldstein
Безопасная бритва. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Бангладеш полиция арестовала мужчину, который обрил голову жены, сообщил местный сайт globalpunjtv.
Как пишет издание, жители деревни обратились в полицию с жалобой на насилие в отношении женщины.
Как рассказал начальник полиции Шариар Хан, мужчина нашел волос в приготовленном женой завтраке с рисом и молоком.

"Он разозлился, а затем взял лезвие и насильно побрил голову жены", — сказал полицейский.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда, ему может грозить до 14 лет лишения свободы.
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