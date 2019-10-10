СМИ: в Бангладеш мужчина обрил голову жены из-за найденного в еде волоса

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Бангладеш полиция арестовала мужчину, который обрил голову жены, сообщил местный сайт В Бангладеш полиция арестовала мужчину, который обрил голову жены, сообщил местный сайт globalpunjtv

Как пишет издание, жители деревни обратились в полицию с жалобой на насилие в отношении женщины.

Как рассказал начальник полиции Шариар Хан, мужчина нашел волос в приготовленном женой завтраке с рисом и молоком.

"Он разозлился, а затем взял лезвие и насильно побрил голову жены", — сказал полицейский.