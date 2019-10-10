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РИА Новости

Набиуллина пожурила Грефа за активную скупку технологических компаний

13:01 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
СОЧИ, 10 окт - РИА Новости. Сбербанк часто покупает технологические компании вместо того, чтобы выстраивать с ними партнерство, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis и попросила главу крупнейшего российского банка Германа Грефа пояснить стратегию кредитной организации в этом вопросе.
"Вы сказали, что все крупные инновации создают крупные игроки. Я не думаю, что все в этом зале с этим согласятся. Часто изначально все-таки инновации создают небольшие, гибкие компании. Вы их внедряете, вы их делаете крупными, эти инновации. И мы видим по вашему опыту, что вы часто покупаете такие компании", - сказала Набиуллина.
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"Многие на рынке жалуются, что вы сметаете все технологические компании, включаете их в свою орбиту, вместо того, чтобы выстраивать партнерство, как делают много компаний и это принцип открытости. То есть эти компании остаются на рынке, они работают с другими игроками. Вы можете пояснить свою стратегию, почему это все-таки в основном покупка нежели выстраивание партнерств с технологическими компаниями? Почему не работает модель партнерств?", - обратилась она к Грефу.
Глава Сбербанка не согласился с выводами главы ЦБ. "Немножко это пахнет мифом, мы очень мало покупаем. Если взять темп приобретения допустим банка JPMorgan, они покупают в среднем, если взять и венчурные фонды свои и сам банк, примерно темпом одну компанию в неделю", - сказал Греф.
Набиуллина перебила Грефа и пояснила, что вопрос состоял не в сравнении с международными компаниями, а в том, сколько на российском рынке в итоге остается независимых компаний. "Даже если сравнить с крупными игроками, допустим с "Яндекс" или Mail, у нас примерно одинаковые темпы покупки, мы не очень много компаний покупаем", - ответил глава банка. Он подчеркнул, что существует на порядок больше компаний, с которыми Сбербанк выстраивает партнерские взаимоотношения, в том числе в рамках своей экосистемы.
"Тем не менее, я считаю, что вопрос, кто все-таки является основным донором инноваций - крупные компании или небольшие - остается. Для нас, как для регулятора задача, чтобы инновации производились и продуцировались всеми крупными и небольшими игроками... конкурентная среда очень важна", - резюмировала Набиуллина.
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