Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного варианта возвращения Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на встрече с журналистами, трансляцию которой ведут украинские телеканалы.

"Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь <…> Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому формату найти пути", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что бывший президент Петр Порошенко в 2018 году вводил военное положение. "Вы помните, как люди реагировали? Страх, паника, надо бежать, уезжать из страны. Вы хотите хаос? Я не хочу хаос", — добавил Зеленский, отметив, что украинское общество не проголосовало бы за президента, который объявил бы войну.

Он также подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе нет альтернативы "формуле Штайнмайера".