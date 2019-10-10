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РИА Новости

Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем

13:01 10.10.2019 (обновлено: 15:41 10.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против военного варианта возвращения Донбасса и Крыма. Об этом он заявил на встрече с журналистами, трансляцию которой ведут украинские телеканалы.

"Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь <…> Я всегда говорил, если мы говорим о людях и территориях, первый приоритет — люди, второй приоритет — территории. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому формату найти пути", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что бывший президент Петр Порошенко в 2018 году вводил военное положение. "Вы помните, как люди реагировали? Страх, паника, надо бежать, уезжать из страны. Вы хотите хаос? Я не хочу хаос", — добавил Зеленский, отметив, что украинское общество не проголосовало бы за президента, который объявил бы войну.
Он также подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе нет альтернативы "формуле Штайнмайера".
Первого октября контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", которая предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение там местных выборов. Кроме того, стороны договорились о разведении сил в Золотом и Петровском, однако, как заявляют в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Киев срывает этот процесс.
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