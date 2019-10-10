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РИА Новости

Военное положение на Украине не решит конфликт в Донбассе, заявил Зеленский

12:59 10.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение военного положения в стране не поможет решить конфликт в Донбассе, приведет к хаосу.
"Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорит о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать благодаря Минску и "нормандскому формату" найти шаги", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 12:42РИА Новости
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Он напомнил, что бывший президент Петр Порошенко в 2018 году вводил военное положение. "Вы помните, как люди реагировали? Страх, паника, надо бежать, уезжать из страны. Вы хотите хаос? Я не хочу хаос", - отметил Зеленский.
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