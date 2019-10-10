Военное положение на Украине не решит конфликт в Донбассе, заявил Зеленский

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение военного положения в стране не поможет решить конфликт в Донбассе, приведет к хаосу.
"Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорит о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать благодаря Минску и "нормандскому формату" найти шаги", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
Он напомнил, что бывший президент Петр Порошенко в 2018 году вводил военное положение. "Вы помните, как люди реагировали? Страх, паника, надо бежать, уезжать из страны. Вы хотите хаос? Я не хочу хаос", - отметил Зеленский.