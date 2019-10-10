Военное положение на Украине не решит конфликт в Донбассе, заявил Зеленский

"Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорит о людях и о территориях, то первый приоритет – люди, второй приоритет – территории. Я хочу попробовать благодаря Минску и "нормандскому формату" найти шаги", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.