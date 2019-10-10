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РИА Новости

В ФТС заявили о 130 уголовных делах за махинации при экспорте леса

12:58 10.10.2019 (обновлено: 16:36 10.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила более 130 уголовных дел и около 2,5 тысячи административных производств, связанных с махинациями "недобросовестных экспортеров" леса, заявил первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов на заседании рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию лесного законодательства.
"В первом полугодии 2019 года таможенными органами было возбуждено 132 уголовных дела, предметами преступлений по которым явились лес и лесоматериалы. И 2483 дела об административных правонарушениях. По делам данной категории принято 2179 решений о назначении наказаний на сумму около 2,2 миллиарда рублей. Это говорит о том, что у нас законопослушность в этом направлении нашего бизнеса далека от той, которая требуется", - сказал Давыдов.
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По его словам, предприниматели пользуются "трудно классифицируемой" разницей в определении лесоматериалов, полученных распиловкой, и необработанной древесиной. Таможенные пошлины на необработанный лес выше, а обработанные лесоматериалы дешевле.
"У нас есть официальные подтверждения, что экспортеры недобросовестные пытаются играть с кодами, переходить из кода с более высокой ставкой в код с пониженной ставкой. И вообще, под ставку пытаются вывозить слабо обработанные или необработанные лесоматериалы", - уточнил представитель ФТС.
Как отметил Давыдов, ФТС поддерживает введение "сквозного учета" использования леса – от заготовки до переработки и доставки до конечного потребителя с помощью введения электронных сопроводительных документов. Кроме того, в качестве первоочередной меры по противодействию незаконному обороту лесоматериалов ФТС предлагает повысить ставки вывозных таможенных пошлин на все экспортируемые лесоматериалы за исключением готовых изделий из дерева.
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Руслан ДавыдовФедеральная таможенная служба РФРоссияЭкономика
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