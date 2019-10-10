В Крыму отвергли идею обсуждения статуса полуострова на встрече "четверки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении крымского вопроса в повестку международных встреч в "нормандском формате" не стоит воспринимать даже как предмет для обсуждения, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"Тут даже нет предмета не то что для обсуждения и переговоров, нет предмета для идеи как таковой. Крым является составной частью Российской Федерации, и вопрос этот закрыт навсегда. Мы же не включаем вопрос Харьковской области в "нормандский формат" или вопрос Львовской области в пересмотр итогов Ялтинской или Потсдамской конференции", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Крым – это территория России и так будет всегда, независимо от позиции Украины.