Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:56Z
https://ria.ru/20191010/1559621426.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152969/00/1529690002_0:216:2872:1832_1036x0_80_0_0_aa965fe916c15127c03161b5962ead0f.jpg
РИА Новости

В Крыму отвергли идею обсуждения статуса полуострова на встрече "четверки"

12:56 10.10.2019
562
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении крымского вопроса в повестку международных встреч в "нормандском формате" не стоит воспринимать даже как предмет для обсуждения, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос Крыма в повестку встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
Президент Украины Владимир Зеленский
2 октября, 12:13РИА Новости
Норвежский депутат заявил, что Зеленский не оправдал надежд по Крыму
"Тут даже нет предмета не то что для обсуждения и переговоров, нет предмета для идеи как таковой. Крым является составной частью Российской Федерации, и вопрос этот закрыт навсегда. Мы же не включаем вопрос Харьковской области в "нормандский формат" или вопрос Львовской области в пересмотр итогов Ялтинской или Потсдамской конференции", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Крым – это территория России и так будет всегда, независимо от позиции Украины.
3720100
Обсудить 2
Ефим ФиксВладимир ЗеленскийФранцияГерманияКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский оценил возможность отказа от "нормандского формата"
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
В МИД отвергли обвинения в затягивании подготовки к "нормандскому саммиту"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Военное положение на Украине не решит конфликт в Донбассе, заявил Зеленский
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
В Госдуме назвали условие для возобновления "нормандского формата"
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией
Министерство обороны Украины
Минобороны Украины заявило о восьми обстрелах в Донбассе с начала суток
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния