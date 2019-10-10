В Крыму отвергли идею обсуждения статуса полуострова на встрече "четверки"

"Тут даже нет предмета не то что для обсуждения и переговоров, нет предмета для идеи как таковой. Крым является составной частью Российской Федерации, и вопрос этот закрыт навсегда. Мы же не включаем вопрос Харьковской области в "нормандский формат" или вопрос Львовской области в пересмотр итогов Ялтинской или Потсдамской конференции", - сказал РИА Новости Фикс.