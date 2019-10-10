В Эквадоре Красный Крест приостановил оказание первой помощи из-за атак

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Отделение Красного Креста в Эквадоре на фоне массовых протестов в стране объявило о приостановке оказания первой помощи на всей территории страны после ряда нападений на своих сотрудников, говорится в заявлении организации.
"Эквадорский Красный Крест из-за отсутствия гарантий по обеспечению безопасности своего персонала приостанавливает оказание первой доврачебной помощи (работу карет скорой помощи и фельдшеров)", - говорится в заявлении.
Как сообщили представители отделения Красного Креста в Эквадоре в ходе пресс-конференции в среду, с начала протестов в стране нападениям подверглись пять центров организации, а также сотрудники Красного Креста, работающие на автомобилях скорой помощи.
Согласно заявлению организации, центр донорской крови также испытывает трудности из-за снижения числа доноров и блокировки дорог, что препятствует доставке материалов.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
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Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами и перенес штаб-квартиру правительства из Кито в крупнейший город Гуаякиль на западе страны.
Согласно последним данным МВД, в результате протестов в Эквадоре пострадали почти 450 человек, включая полицейских. Более 700 были задержаны.