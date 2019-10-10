В Эквадоре Красный Крест приостановил оказание первой помощи из-за атак

Их бледнолицый недруг. Индейцы обратили президента Эквадора в бегство Столица переходит под контроль демонстрантов. А поскольку вертолетов на всех не хватило, парламент, например, просто разошелся по домам. Сбежал только Морено с министрами. Папа бы знал – назвал бы его не Ленин, а Керенский.