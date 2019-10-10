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РИА Новости
Война в Сирии

Канал военной связи между Москвой и Анкарой работает, заявил Лавров

12:53 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что канал военной связи России и Турции работает.
"Как вы знаете, президент (Турции Тайип) Эрдоган звонил президенту (РФ Владимиру) Путину, до этого мне позвонил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи. Наши военные находятся в контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении ситуации, прежде всего, на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров журналистам.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
9 октября, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
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