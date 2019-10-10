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РИА Новости

Зеленский оценил возможность отказа от "нормандского формата"

12:53 10.10.2019
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу не будет достигнут прогресс, то Киев будет искать другие пути урегулирования.
"Если мы в целом не сможем найти диалог, которого действительно не было, если мы не сможем на "нормандском формате", и я это почувствую просто как человек, то дела не будет. И я об этом открыто скажу на "нормандском формате". Если я почувствую, что мы все действительно готовы… что-то делать, чтобы прекратить войну, мы будем это делать. Если я почувствую, что нет, если я почувствую, что мы не сможем контролировать ни выборы, ни границу, я вернусь к вам и мы больше не будем идти по этому плану, а будем искать другие варианты", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслируют украинские телеканалы.
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