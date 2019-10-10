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РИА Новости

Минобороны Украины заявило о восьми обстрелах в Донбассе с начала суток

12:53 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины
© РИА Новости / Михаил Палинчак
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Министерство обороны Украины в четверг заявило, что зафиксировало восемь обстрелов позиций силовиков в Донбассе с начала суток, потерь нет.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала суток и до полудня оккупационные войска открывали огонь восемь раз. По имеющейся информации, объединенные силы потерь не понесли", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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