Минобороны Украины заявило о восьми обстрелах в Донбассе с начала суток

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Министерство обороны Украины в четверг заявило, что зафиксировало восемь обстрелов позиций силовиков в Донбассе с начала суток, потерь нет.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
"С начала суток и до полудня оккупационные войска открывали огонь восемь раз. По имеющейся информации, объединенные силы потерь не понесли", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Максим Праута.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.