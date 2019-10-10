СМИ: Сингапур может запретить рекламу напитков с высоким содержанием сахара

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство Сингапура в рамках борьбы с диабетом планирует ввести запрет на рекламу напитков с высоким содержанием сахара, страна станет первой в мире, где будут введены подобные меры, сообщает Правительство Сингапура в рамках борьбы с диабетом планирует ввести запрет на рекламу напитков с высоким содержанием сахара, страна станет первой в мире, где будут введены подобные меры, сообщает газета Straits Times

Как заявил представитель министерства здравоохранения Сингапура Эдвин Тонг, на которого ссылается издание, власти страны также намерены обязать производителей напитков с очень высоким содержанием сахара помещать на этикетку специальную маркировку о том, что продукт может быть вреден для здоровья.

Предполагается, что новые правила коснутся напитков, выпускаемых в бутылках, жестяных банках и упаковках, а также быстрорастворимых, безалкогольных напитков, кисломолочных продуктов и питьевых йогуртов. Когда точно будут введены новые меры и какие товары попадут под закон, станет известно в 2020 году.