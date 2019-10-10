Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T12:52Z
https://ria.ru/20191010/1559621184.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152841/52/1528415271_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_1bfb4de4c0e2a6e6d75ed6cd26df6a17.jpg
РИА Новости

СМИ: Сингапур может запретить рекламу напитков с высоким содержанием сахара

12:52 10.10.2019
68
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сахар. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство Сингапура в рамках борьбы с диабетом планирует ввести запрет на рекламу напитков с высоким содержанием сахара, страна станет первой в мире, где будут введены подобные меры, сообщает газета Straits Times.
Как заявил представитель министерства здравоохранения Сингапура Эдвин Тонг, на которого ссылается издание, власти страны также намерены обязать производителей напитков с очень высоким содержанием сахара помещать на этикетку специальную маркировку о том, что продукт может быть вреден для здоровья.
Витрина с соками в магазине
1 апреля, 08:40РИА Новости
Минфин предложил отменить льготный НДС для напитков с сахаром, пишет Ъ
Предполагается, что новые правила коснутся напитков, выпускаемых в бутылках, жестяных банках и упаковках, а также быстрорастворимых, безалкогольных напитков, кисломолочных продуктов и питьевых йогуртов. Когда точно будут введены новые меры и какие товары попадут под закон, станет известно в 2020 году.
Как отметил Тонг, запрет рекламы и новые правила маркировки предполагается ввести для того, чтобы люди делали более осознанный выбор, а производители сокращали содержание сахара в напитках. Как отмечает издание, ранее более 30 стран стали использовать специальную маркировку о содержании сахара в напитках.
Девушка пьет воду
6 мая, 08:00РИА Новости
Больше пить или меньше есть? Ученые выяснили, что спасет мир от ожирения
500000
Обсудить 0
Сингапур (страна)Сингапур (город)В мире
Рекомендуем
Протесты в Эквадоре
В Эквадоре Красный Крест приостановил оказание первой помощи из-за атак
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский заявил, что пока думает об увольнении Кличко
Министерство иностранных дел Нидерландов
В МИД Нидерландов объяснили отказ от прежнего имиджа страны
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Альтернативы "формуле Штайнмайера" по Донбассу пока нет, заявил Зеленский
Лента
новостей
Инцидент в эфире
Сын американской ведущей едва не сорвал эфир NBC
Дым на месте взрыва в австрийском Линце
Россиян нет среди пострадавших при взрыве в австрийском Линце
Автобусы
В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
Золотая медаль Нобелевской премии
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Делегатам из России еще не выдали визы для участия в сессии комитета ГА ООН
Полиция
Главу проекта "Пробок.нет" допросили как свидетеля по делу о мошенничестве
Мужчина, страдающий ожирением
Роспотребнадзор рассказал о проблемах с лишним весом и ожирением у россиян
Полиция Индонезии на улице Джакарты
В Индонезии неизвестный напал на министра по вопросам безопасности
Кадр из мультфильма Вперёд
В Сети опубликовали трейлер мультфильма "Вперед" от Pixar
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния