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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Новый губернатор греческого Афона приведен к присяге

12:50 10.10.2019
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АФИНЫ, 10 окт – РИА Новости. Новый гражданский губернатор Афона Афанасиос Мартинос и вице-губернатор Аристос Касмироглу приведены к присяге, церемония прошла в МИД Греции в присутствии министра иностранных дел Никоса Дендиаса, вице-премьера Панайотиса Пикраменоса и замглавы МИД Антониса Диаматриса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Мартинос был назначен гражданским губернатором Святой горы после прихода к власти правительства партии "Новая демократия". Он сменил Костаса Димцаса, которого назначило правительство партии СИРИЗА.
Мартинос является известным судовладельцем и меценатом.
Глава МИД Дендиас сказал, что меценатская деятельность Мартиноса "делает его одним из современных национальных благотворителей страны", и он продолжает "благородную традицию благотворителей".
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
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По словам Дендиса, при поддержке Мартиноса и его супруги была отремонтирована церковь Святого Георгия в Каире, которая во вторник имел возможность посетить премьер-министр Кириакос Мицотакис во время визита в Египет на трехстороннюю встречу с лидерами Египта и Кипра.
Гражданский губернатор Афона является служащим министерства иностранных дел Греции и уполномочен представлять интересы государства на Афоне, являющемся автономной монашеской республикой в составе Греции.
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Религия и мировоззрениеАфон (гора)религия
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