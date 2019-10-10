Новый губернатор греческого Афона приведен к присяге

АФИНЫ, 10 окт – РИА Новости. Новый гражданский губернатор Афона Афанасиос Мартинос и вице-губернатор Аристос Касмироглу приведены к присяге, церемония прошла в МИД Греции в присутствии министра иностранных дел Никоса Дендиаса, вице-премьера Панайотиса Пикраменоса и замглавы МИД Антониса Диаматриса. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Мартинос был назначен гражданским губернатором Святой горы после прихода к власти правительства партии "Новая демократия". Он сменил Костаса Димцаса, которого назначило правительство партии СИРИЗА.

Мартинос является известным судовладельцем и меценатом.

Глава МИД Дендиас сказал, что меценатская деятельность Мартиноса "делает его одним из современных национальных благотворителей страны", и он продолжает "благородную традицию благотворителей".

По словам Дендиса, при поддержке Мартиноса и его супруги была отремонтирована церковь Святого Георгия в Каире, которая во вторник имел возможность посетить премьер-министр Кириакос Мицотакис во время визита в Египет на трехстороннюю встречу с лидерами Египта и Кипра.