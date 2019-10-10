В Норильске трое организаторов ячейки ИГ* получили по девять лет колонии

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Трое организаторов террористической ячейки, действующей на территории Норильска в Красноярском крае и пропагандирующей идеологию "Исламского государства"*, получили по 9 лет колонии строго режима, сообщает региональное управление ФСБ.

Деятельность террористической ячейки, ориентированной на идеологию ИГ*, действовавшей на территории Норильска, была раскрыта ФСБ совместно со следователями краевого СК. Оперативники установили "причастность членов ячейки к склонению и вербовке жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публичным призывам к осуществлению террористической деятельности".

Во время осмотров мест сборов и проживания осужденных были изъяты устройства связи, через которые координировалась их деятельность, экстремистская литература и банковские карты, используемые для отправки денег за рубеж для поддержки ресурсной базы террористов.

"В августе 2018 года отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю по материалам УФСБ в отношении Джанбулатова Ю.А, 1999 года рождения, Еронтаева К.Е., 1984 года рождения, Отевова А.Г., 1993 года рождения возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 205.2 УК России... Приговором Дальневосточного окруженного военного суда указанные лица признаны виновными... Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима каждому", - говорится в сообщении.