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РИА Новости

В Госдуме назвали условие для возобновления "нормандского формата"

12:42 10.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Говорить об условиях для возобновления работы в "нормандском формате" можно будет после начала разведения вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя телефонный разговор лидеров Германии и Украины.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит "нормандской четверки", стороны согласились, что выполнены все условия для его проведения.
"В России и, конечно же, в Донбассе призывают украинскую сторону прекратить провокации и начать разведение вооруженных формирований от линии соприкосновения. После этого можно будет говорить о создании условий для возобновления работы в "нормандском формате", - сказал Железняк РИА Новости.
Он также отметил, что власти Украины преднамеренно вводят западную общественность в заблуждение, замалчивая срыв процесса разведения сил на линии соприкосновения ВСУ и Донбасса по вине украинской стороны. По словам политика, после подписания "формулы Штайнмайера" возник реальный шанс сдвинуть с мертвой точки минский мирный процесс и вернуться к диалогу в рамках "нормандского формата", за который выступает Россия.
Участники акции Нет капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
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"Но отсутствие у руководства Украины политической воли и способности держать ситуацию в стране под контролем выливается в очередные провокации националистов, которые не желают мира на Донбассе. Попытка запустить процесс разведения сил Украины и Донбасса предпринимается не первый раз, но он всегда прерывался по вине украинской стороны. Факты говорят о том, что руководство Украины либо не управляет вооруженными силами страны, либо молчаливо попустительствует нацистам, активизировавшимся на границе с ДНР и ЛНР", - полагает политик.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРГосдума РФСергей ЖелезнякВладимир ЗеленскийАнгела МеркельРоссияУкраинаВ мире
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