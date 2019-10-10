В Госдуме назвали условие для возобновления "нормандского формата"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Говорить об условиях для возобновления работы в "нормандском формате" можно будет после начала разведения вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя телефонный разговор лидеров Германии и Украины.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит "нормандской четверки", стороны согласились, что выполнены все условия для его проведения.

"В России и, конечно же, в Донбассе призывают украинскую сторону прекратить провокации и начать разведение вооруженных формирований от линии соприкосновения. После этого можно будет говорить о создании условий для возобновления работы в "нормандском формате", - сказал Железняк РИА Новости.

Он также отметил, что власти Украины преднамеренно вводят западную общественность в заблуждение, замалчивая срыв процесса разведения сил на линии соприкосновения ВСУ и Донбасса по вине украинской стороны. По словам политика, после подписания "формулы Штайнмайера" возник реальный шанс сдвинуть с мертвой точки минский мирный процесс и вернуться к диалогу в рамках "нормандского формата", за который выступает Россия.