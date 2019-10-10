Альтернативы "формуле Штайнмайера" по Донбассу пока нет, заявил Зеленский

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет альтернативы "формуле Штайнмайера" по урегулированию конфликта в Донбассе.
На вопрос журналиста, есть ли какие-то альтернативы предложенной формуле, Зеленский ответил: "Ничего".
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".