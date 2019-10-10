Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Предварительная причина смерти двух молодых людей, которых нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, — передозировка наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщили ранее в подмосковном главке Следственного комитета, тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили накануне в квартире по улице Германа Титова. Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".

С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование. После экспертиз следствие решит, возбуждать ли уголовное дело.