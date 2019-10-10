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РИА Новости

Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье

12:41 10.10.2019 (обновлено: 16:20 10.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Предварительная причина смерти двух молодых людей, которых нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, — передозировка наркотиками, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщили ранее в подмосковном главке Следственного комитета, тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили накануне в квартире по улице Германа Титова. Сообщалось, что оба они работали бортпроводниками в авиакомпании "Россия".
С места ЧП изъят белый порошок, который отправили на химическое исследование. После экспертиз следствие решит, возбуждать ли уголовное дело.
По словам источника агентства, один из умерших приехал из Башкирии, второй родом из Кирова.
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Следственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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mazila-70
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