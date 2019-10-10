В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

ПЕТРОВСКОЕ, 10 окт — РИА Новости. Недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошел бой между силовиками, сообщили в ДНР.

"Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, <...> придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти от занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью "сдачи украинской земли противнику", — уточнил представитель народной милиции самопровозглашенной республики.

По его словам, переговоры не дали положительного результата, после чего командование задействовало спецподразделения. Детали и итоги операции не раскрываются.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в том же году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.

При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.