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РИА Новости

В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил

12:39 10.10.2019 (обновлено: 15:39 10.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ПЕТРОВСКОЕ, 10 окт — РИА Новости. Недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошел бой между силовиками, сообщили в ДНР.

"Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, <...> придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти от занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью "сдачи украинской земли противнику", — уточнил представитель народной милиции самопровозглашенной республики.

По его словам, переговоры не дали положительного результата, после чего командование задействовало спецподразделения. Детали и итоги операции не раскрываются.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в том же году, в Станице Луганской — в июне 2019 года.
При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако пока это сделать не удалось.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
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