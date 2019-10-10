Зеленский заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе, заявил сенатор

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростом положении, но он действительно заинтересован в урегулировании на Донбассе, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с Зеленским встречу в "нормандском формате", обе стороны согласились, что выполнены все условия для ее проведения.
Вчера, 12:36Сказано в эфиреЭксперт перечислил невыполненные условия для встречи "нормандской четверки"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили подготовку встречи в "нормандском формате". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер высказал мнение, что условия для подобного саммита еще не выполнены.
"Мне кажется, что Зеленский хочет реального урегулирования, но он в сложном положении. То есть и Меркель, и Макрон его тащат в урегулирование. А киевская улица - в войну", - сказал Морозов РИА Новости в четверг.
Сенатор полагает, что Зеленский выберет мир.
"А с улицей придётся говорить на языке закона", - заключил он.