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РИА Новости

Зеленский заинтересован в мирном урегулировании в Донбассе, заявил сенатор

12:39 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский находится в непростом положении, но он действительно заинтересован в урегулировании на Донбассе, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с Зеленским встречу в "нормандском формате", обе стороны согласились, что выполнены все условия для ее проведения.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Вчера, 12:36Сказано в эфире
Эксперт перечислил невыполненные условия для встречи "нормандской четверки"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили подготовку встречи в "нормандском формате". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер высказал мнение, что условия для подобного саммита еще не выполнены.
"Мне кажется, что Зеленский хочет реального урегулирования, но он в сложном положении. То есть и Меркель, и Макрон его тащат в урегулирование. А киевская улица - в войну", - сказал Морозов РИА Новости в четверг.
Сенатор полагает, что Зеленский выберет мир.
"А с улицей придётся говорить на языке закона", - заключил он.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассОлег МорозовСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияВ мире
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