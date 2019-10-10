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РИА Новости
Калужская область

В Калужской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"

12:38 10.10.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Число операторов горячей линии по переходу на цифровое телевещание в Калужской области в преддверии отключения "аналога" увеличено до 18 человек, что позволяет гражданам дозваниваться всего за 4-5 секунд, сообщил РИА Новости представитель министерства цифрового развития региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
"В настоящее время количество операторов "горячей линии" увеличено до 18 человек, что обеспечивает значение показателя "время ответа на поступающие звонки" до 4-5 секунд. А, например, в регионах РФ, перешедших на цифровое телевизионное вещание в третьем этапе (3 июня – ред.), аналогичный показатель составлял 5-7 секунд", - сообщил собеседник.
Он пояснил, что горячая линия действует на базе Единого центра телефонного обслуживания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области. Согласно требованиям Минкомсвязи России, региональная горячая линия (8-800-450-11-60) интегрирована с федеральной (8-800-220-20-02).
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Горячая линия осуществляет формирование заявок на вызов волонтера по настройке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала. С 7 октября горячая линия Калужской области работает круглосуточно.
"В летний период 2019 года среднее количество обращений по горячей линии составляло порядка 35 в неделю. В середине сентября еженедельное количество звонков выросло почти до 70. Начиная с конца сентября число звонков составляет около 130 в неделю", - прокомментировал представитель министерства.
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