В Калужской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"

КАЛУГА, 10 окт – РИА Новости. Число операторов горячей линии по переходу на цифровое телевещание в Калужской области в преддверии отключения "аналога" увеличено до 18 человек, что позволяет гражданам дозваниваться всего за 4-5 секунд, сообщил РИА Новости представитель министерства цифрового развития региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион, в их числе Калужская область, перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"В настоящее время количество операторов "горячей линии" увеличено до 18 человек, что обеспечивает значение показателя "время ответа на поступающие звонки" до 4-5 секунд. А, например, в регионах РФ, перешедших на цифровое телевизионное вещание в третьем этапе (3 июня – ред.), аналогичный показатель составлял 5-7 секунд", - сообщил собеседник.

Он пояснил, что горячая линия действует на базе Единого центра телефонного обслуживания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области. Согласно требованиям Минкомсвязи России, региональная горячая линия (8-800-450-11-60) интегрирована с федеральной (8-800-220-20-02).

Горячая линия осуществляет формирование заявок на вызов волонтера по настройке оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала. С 7 октября горячая линия Калужской области работает круглосуточно.