Зеленский призвал не ослаблять его позиции акциями протеста

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что хочет быть сильным президентом и призвал не ослаблять его позиции как главы государства акциями протеста.

Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли несколько акций протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

"Мне дали мандат, я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным, сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не надо, просто не надо. Ослабляют только мою позицию", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.