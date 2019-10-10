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РИА Новости

Зеленский призвал не ослаблять его позиции акциями протеста

12:36 10.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что хочет быть сильным президентом и призвал не ослаблять его позиции как главы государства акциями протеста.
Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли несколько акций протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
"Мне дали мандат, я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным, сильным президентом. А ослаблять меня разными акциями не надо, просто не надо. Ослабляют только мою позицию", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом Зеленский отметил, что акции протеста его "сажают на шпагат" и сравнил себя с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом.
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