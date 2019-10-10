Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T13:50Z
https://ria.ru/20191010/1559619627.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155927/28/1559272894_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_3eef9cf066f0c15ae1bcbdd6d18ccc9b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Лавров призвал наладить диалог Дамаска и курдов

12:35 10.10.2019 (обновлено: 13:50 10.10.2019)
308
© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Лавров. Архивное фото
АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны регулироваться с учетом интересов Дамаска, заявил глава МИД РФ Лавров, комментируя начало военной операции Турции в Сирии.
"Мы неизменно с самого начала кризиса в САР привлекали внимание к тому, что мы понимаем законную озабоченность Турецкой республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренности, которая существуют между Дамском и Анкарой, так называемое Аданское соглашение 1998 года", - заявил министр.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
"Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и САР. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон и одновременно будем договариваться о том, чтобы все-таки наладились контакты между Дамаском и курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и террористические методы деятельности. Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций", - подчеркнул он.
"Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций в том, чтобы Россия использовала свои хорошие отношения со всеми сторонами этого процесса для оказания содействия налаживания такого разговора. Посмотрим, что мы можем сделать", - отметил Лавров.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Вчера, 10:51Война в Сирии
SDF заявили, что уничтожили четыре турецких танка в районе Рас эль-Айна
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
711002
Обсудить 0
Война в СирииСергей ЛавровДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия намерена добиваться диалога Анкары и Дамаска, заявил Лавров
РИА
Новости
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Сирийские курды заявили об отражении атаки ИГ*
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Канал военной связи между Москвой и Анкарой работает, заявил Лавров
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с президентом Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Эрдоган гарантировал, что ИГ* не возродится после турецкой операции в Сирии
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
SDF заявили, что уничтожили четыре турецких танка в районе Рас эль-Айна
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В сирийском парламенте прокомментировали турецкую военную операцию
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Глава МИД Италии потребовал от Турции прекратить военную операцию в Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на форуме Примаковские чтения
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на северо-востоке Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп упрекнул курдов в том, что они не помогли США во Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит в Саудовской Аравии перспективы сотрудничества в ВТС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:01В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы
11:00В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
Лента новостейМолния