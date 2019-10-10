Лавров призвал наладить диалог Дамаска и курдов

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Москва понимает озабоченности Анкары, но они должны регулироваться с учетом интересов Дамаска, заявил глава МИД РФ Лавров, комментируя начало военной операции Турции в Сирии.

"Мы неизменно с самого начала кризиса в САР привлекали внимание к тому, что мы понимаем законную озабоченность Турецкой республики безопасностью своих границ. Одновременно мы всячески подчеркивали необходимость урегулировать эти озабоченности в рамках договоренности, которая существуют между Дамском и Анкарой, так называемое Аданское соглашение 1998 года", - заявил министр.

"Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и САР. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон и одновременно будем договариваться о том, чтобы все-таки наладились контакты между Дамаском и курдскими организациями, которые отвергают экстремизм и террористические методы деятельности. Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций", - подчеркнул он.

"Мы слышали о заинтересованности и официальных представителей САР, и представителей курдских организаций в том, чтобы Россия использовала свои хорошие отношения со всеми сторонами этого процесса для оказания содействия налаживания такого разговора. Посмотрим, что мы можем сделать", - отметил Лавров.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.