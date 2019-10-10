"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Союзмультфильм" и оператор по внедрению комплекса ГТО намерены создать мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. Первая серия проекта может появиться уже в 2020 году, сообщает пресс-служба студии.

"Союзмультфильм" совместно с "Дирекцией спортивных и социальных проектов" подписали соглашение о намерении создать мультфильм о спорте и здоровом образе жизни. Торжественная церемония состоялась в присутствии министра спорта РФ Павла Колобкова", — сказано в сообщении.

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, именно анимация, как правило, выступает проводником основополагающих ценностных ориентиров для ребенка, который всегда стремится подражать обаятельным и харизматичным героям.

"Союзмультфильм", пожалуй, со времен гениального автора Бориса Дежкина, создавшего такие шедевры, как "Необыкновенный матч", "Шайбу, шайбу!" и многие другие не выпускал мультфильмы спортивной тематики", — рассказала Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.

Глава "Дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров сообщил, что согласно разработанной сторонами концепции героями новой ленты станут Талисманы ГТО — Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар.