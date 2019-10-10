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РИА Новости
Культура

"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни

13:06 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Союзмультфильм" и оператор по внедрению комплекса ГТО намерены создать мультсериал о спорте и здоровом образе жизни. Первая серия проекта может появиться уже в 2020 году, сообщает пресс-служба студии.
"Союзмультфильм" совместно с "Дирекцией спортивных и социальных проектов" подписали соглашение о намерении создать мультфильм о спорте и здоровом образе жизни. Торжественная церемония состоялась в присутствии министра спорта РФ Павла Колобкова", — сказано в сообщении.
По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, именно анимация, как правило, выступает проводником основополагающих ценностных ориентиров для ребенка, который всегда стремится подражать обаятельным и харизматичным героям.
"Союзмультфильм", пожалуй, со времен гениального автора Бориса Дежкина, создавшего такие шедевры, как "Необыкновенный матч", "Шайбу, шайбу!" и многие другие не выпускал мультфильмы спортивной тематики", — рассказала Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.
Глава "Дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров сообщил, что согласно разработанной сторонами концепции героями новой ленты станут Талисманы ГТО — Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар.
"Стороны также заявили, что намереваются начать производство сериала поэтапно, по мере утверждения источников финансирования. Первая серия проекта может появиться уже в 2020 году. Согласно утвержденной концепции, 3D-сериал из 52 серий хронометражем по семь минут будет выполнен в жанре скетчком (короткие смешные истории)", — добавили в "Союзмультфильме".
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