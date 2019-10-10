До ста тысяч людей предпенсионного возраста могут переобучиться в 2019 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Программу по переобучение россиян предпенсионного возраста до конца 2019 года смогут пройти 100 тысяч человек, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

С 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч человек.

"Уже сейчас видно, что законтрактовано гораздо больше... Планировалось обучить 75 тысяч, а уже сейчас видно, что это будут больше 100", – сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".