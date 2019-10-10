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РИА Новости

До ста тысяч людей предпенсионного возраста могут переобучиться в 2019 году

12:28 10.10.2019 (обновлено: 12:50 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Программу по переобучение россиян предпенсионного возраста до конца 2019 года смогут пройти 100 тысяч человек, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
С 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч человек.
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"Уже сейчас видно, что законтрактовано гораздо больше... Планировалось обучить 75 тысяч, а уже сейчас видно, что это будут больше 100", – сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Он добавил, что программа пользуется спросом, и в следующем году планируется распространить программу на россиян старше 50 лет.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФОбщество
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