Зеленский поручил новому составу Нацсовета оценить ситуацию с "112.Украина"

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый состав Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания должен будет дать оценку ситуации с лишением цифровой лицензии телеканала Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый состав Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания должен будет дать оценку ситуации с лишением цифровой лицензии телеканала "112.Украина".

Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.

"Мы должны перезагрузить Нацсовет, новый состав должен прийти и пусть они без меня рассмотрят этот вопрос, рассматривают, доводят вместе с вами, правы вы или нет. Зачем мне встревать в эту ситуацию", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.

Президент также заявил, что новый состав Нацсовета должен честно отреагировать на ситуацию с лицензиями для телеканала "112.Украина". Кроме того, Зеленский заявил, что его команда не занимается "редакционной политикой" и не пытается влиять на медиа в стране.