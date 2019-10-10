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РИА Новости

В Госдуме попросили посольство в США встречать депутатов в аэропортах

12:24 10.10.2019 (обновлено: 21:59 10.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной Думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.
Как сообщил Слуцкий, с соответствующим обращением он обратился к послу России в США Анатолию Антонову.
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Идею на заседании комитета Госдумы по международным делам озвучил депутат Расул Боташев.
"Если депутат Государственной Думы едет с официальным визитом, сотрудник посольства должен был встречать в аэропорту, и соответствующее обращение нужно сделать в МИД, чтобы такое больше не повторялось", - сказал Баташев при обсуждении инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Ингой Юмашевой.
Слуцкий заявил, что просьба уже передана российскому послу. "Уже такое обращение сделано лично к нашему послу Анатолию Ивановичу Антонову", - сказал он.
Глава комитета отметил, что норма также должна действовать и при пересадке депутата в аэропорту в США.
"Нам надо быть аккуратнее в плане того, что предупреждать, что будет пересадка с рейса такого-то из Москвы, на рейс такой-то на Сан-Франциско, и просьба встретить, проводить и оказать соответствующее содействие", - сказал Слуцкий.
Как пояснил Слуцкий РИА Новости, "нет никаких вопросов к загранучреждениям, кроме благодарности, включая и посольство РФ в Вашингтоне".
"Но на будущее с учетом инцидента с Юмашевой мы будем тщательно планировать все этапы наших визитов, в том числе при пересадках на транзитных рейсах. Мы не говорим о каких-то претензиях, или письмах, или официальных обращениях. Здесь речь об углублении нашего профессионального взаимодействия для того, чтобы исключить любую возможность повторения подобного вновь", - сказал глава думского комитета.
В начале октября Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
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Допрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеЛеонид СлуцкийИнга ЮмашеваГосдума РФСШАВ мире
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