В Госдуме попросили посольство в США встречать депутатов в аэропортах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной Думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.

Как сообщил Слуцкий, с соответствующим обращением он обратился к послу России в США Анатолию Антонову.

Идею на заседании комитета Госдумы по международным делам озвучил депутат Расул Боташев.

"Если депутат Государственной Думы едет с официальным визитом, сотрудник посольства должен был встречать в аэропорту, и соответствующее обращение нужно сделать в МИД, чтобы такое больше не повторялось", - сказал Баташев при обсуждении инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Ингой Юмашевой.

Слуцкий заявил, что просьба уже передана российскому послу. "Уже такое обращение сделано лично к нашему послу Анатолию Ивановичу Антонову", - сказал он.

Глава комитета отметил, что норма также должна действовать и при пересадке депутата в аэропорту в США.

"Нам надо быть аккуратнее в плане того, что предупреждать, что будет пересадка с рейса такого-то из Москвы, на рейс такой-то на Сан-Франциско, и просьба встретить, проводить и оказать соответствующее содействие", - сказал Слуцкий.

Как пояснил Слуцкий РИА Новости, "нет никаких вопросов к загранучреждениям, кроме благодарности, включая и посольство РФ в Вашингтоне".

"Но на будущее с учетом инцидента с Юмашевой мы будем тщательно планировать все этапы наших визитов, в том числе при пересадках на транзитных рейсах. Мы не говорим о каких-то претензиях, или письмах, или официальных обращениях. Здесь речь об углублении нашего профессионального взаимодействия для того, чтобы исключить любую возможность повторения подобного вновь", - сказал глава думского комитета.