ПФР: россияне внесли триллион рублей на добровольное пенсионное страхование

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем страховых премий по добровольном пенсионному страхованию в России составляет 1 триллион рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
По его словам, дискуссия об индивидуальном пенсионном капитале перешла в необходимость стимулирования за счет государства добровольных пенсионных продуктов, которые позволят россиянам дополнительно откладывать деньги и повышать пенсионные права.
"Кстати, хочу отметить, что уже сейчас у нас 7 миллионов граждан добровольно застраховано, и объем страховых премий составляет 1 триллион рублей", - сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".