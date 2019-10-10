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РИА Новости

ПФР: россияне внесли триллион рублей на добровольное пенсионное страхование

12:24 10.10.2019 (обновлено: 16:22 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Объем страховых премий по добровольном пенсионному страхованию в России составляет 1 триллион рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
По его словам, дискуссия об индивидуальном пенсионном капитале перешла в необходимость стимулирования за счет государства добровольных пенсионных продуктов, которые позволят россиянам дополнительно откладывать деньги и повышать пенсионные права.
"Кстати, хочу отметить, что уже сейчас у нас 7 миллионов граждан добровольно застраховано, и объем страховых премий составляет 1 триллион рублей", - сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Вчера, 12:23РИА Новости
Почти четверть россиян в 2050 году будут старше 65 лет, заявил глава ПФР
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Всё равно пенсионные накопления будут разворованы.
10 октября, 12:46
bbogakovsky
1500102
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Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
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