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РИА Новости

ПФР будет регулярно информировать россиян старше 45 лет о пенсионных правах

12:24 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Проект об информирования россиян старше 45 лет об их пенсионных правах стартует в 2020 году, данные будут приходить каждые три года, рассказал глава ПФР Антон Дроздов.
"Мы со следующего года запускаем проект свой,... который позволит гражданам индивидуально получить всю информацию о своей будущей пенсии", – сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Он отметил, что, начиная с 45 лет, россияне будут каждые три года получать от ПФР информацию о перспективах по будущей пенсии.
"Почему 45? Потому что это люди, которые уже имеют стаж работы, и у них ещё есть достаточно возможностей для того, чтобы увеличить свои пенсионные права", - пояснил Дроздов.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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