ПФР будет регулярно информировать россиян старше 45 лет о пенсионных правах

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Проект об информирования россиян старше 45 лет об их пенсионных правах стартует в 2020 году, данные будут приходить каждые три года, рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

"Мы со следующего года запускаем проект свой,... который позволит гражданам индивидуально получить всю информацию о своей будущей пенсии", – сказал Дроздов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

Он отметил, что, начиная с 45 лет, россияне будут каждые три года получать от ПФР информацию о перспективах по будущей пенсии.