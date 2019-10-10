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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили об отражении атаки ИГ*

12:23 10.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в четверг, что отбили атаку боевиков из "спящих ячеек" "Исламского государства"* на деревню на северо-востоке Сирии, несколько боевиков ликвидированы или задержаны.
"Наши бойцы смогли отразить атаку "спящих ячеек" ИГ* сегодня утром: боевики пытались захватить деревню Туэймия, чтобы вызвать панику и атаковать наш военный пункт. Несколько боевиков ликвидированы, остальные задержаны", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы SDF.
Согласно заявлению, в ходе столкновений ранены 4 бойца курдских отрядов, они госпитализированы в больницу города Рас эль-Айн.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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9 октября, 17:22РИА Новости
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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