Сирийские курды заявили об отражении атаки ИГ*

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили в четверг, что отбили атаку боевиков из "спящих ячеек" "Исламского государства"* на деревню на северо-востоке Сирии, несколько боевиков ликвидированы или задержаны.

"Наши бойцы смогли отразить атаку "спящих ячеек" ИГ* сегодня утром: боевики пытались захватить деревню Туэймия, чтобы вызвать панику и атаковать наш военный пункт. Несколько боевиков ликвидированы, остальные задержаны", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы SDF.

Согласно заявлению, в ходе столкновений ранены 4 бойца курдских отрядов, они госпитализированы в больницу города Рас эль-Айн.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.