Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс будет официально обсуждаться на встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).

"По поводу миротворцев, поднимается этот вопрос. Я думаю, что это будет одно из направлений, один из шагов, которые мы будем обсуждать, мы и сейчас это обсуждаем, но будем официально обсуждать в "нормандском формате", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом он отметил, что "может так быть, что она (миссия миротворцев – ред.) появится на границе между Украиной и РФ", добавив, что других вариантов он не рассматривает.