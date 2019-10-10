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РИА Новости

Зеленский: вопрос миротворцев в Донбассе обсудят на встрече "четверки"

12:20 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в четверг, что вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс будет официально обсуждаться на встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия, Украина).
"По поводу миротворцев, поднимается этот вопрос. Я думаю, что это будет одно из направлений, один из шагов, которые мы будем обсуждать, мы и сейчас это обсуждаем, но будем официально обсуждать в "нормандском формате", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
9 октября, 14:13РИА Новости
Песков оценил возможность встречи "четверки" на фоне ситуации в Донбассе
При этом он отметил, что "может так быть, что она (миссия миротворцев – ред.) появится на границе между Украиной и РФ", добавив, что других вариантов он не рассматривает.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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