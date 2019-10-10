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РИА Новости
Культура

Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию

12:21 10.10.2019 (обновлено: 14:44 10.10.2019)
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© Фото : Московский академический театр сатирыНаталия Каратаева в спектакле "Малыш и Карлсон"
Наталия Каратаева в спектакле Малыш и Карлсон
© Фото : Московский академический театр сатиры
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию. Об этом сообщила дочь артистки Елена Папанова.
Надежда Каратаева родилась 25 января 1924 года, окончила актерский факультет ГИТИСа. Во время учебы познакомилась с актером Анатолием Папановым, за которого позже вышла замуж.
После окончания института играла в Русском драматическом театре в Клайпеде, а с 1950 по 2014 год была актрисой Московского академического театра сатиры.
Каратаева снималась в основном в фильмах-спектаклях. Также она сыграла в сериалах "Любовь как любовь", "Родные люди" и "Сделано в СССР".
© Гл. ред. лит-драм программ РоссияНадежда Каратаева в спектакле "Маленькие комедии большого дома"
Надежда Каратаева в спектакле Маленькие комедии большого дома
© Гл. ред. лит-драм программ Россия
Надежда Каратаева в спектакле "Маленькие комедии большого дома"
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КультураАнатолий ПапановРоссия
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