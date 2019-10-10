Вдова Анатолия Папанова попала в реанимацию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию. Об этом сообщила дочь артистки Елена Папанова.

Надежда Каратаева родилась 25 января 1924 года, окончила актерский факультет ГИТИСа. Во время учебы познакомилась с актером Анатолием Папановым, за которого позже вышла замуж.

После окончания института играла в Русском драматическом театре в Клайпеде, а с 1950 по 2014 год была актрисой Московского академического театра сатиры.

Каратаева снималась в основном в фильмах-спектаклях. Также она сыграла в сериалах "Любовь как любовь", "Родные люди" и "Сделано в СССР".